Google Pixel 10 сделает упор на ИИ-фотографию

Одной из ключевых новинок станет функция Camera Coach — встроенный в камеру ИИ-помощник, который в реальном времени будет подсказывать, как улучшить кадр — от композиции и освещения до угла съёмки. Это особенно пригодится тем, кто не обладает навыками профессиональной фотосъёмки. Ещё одна интересная функция — разговорное редактирование фотографий, работающее на базе модели Gemini AI. С её помощью пользователь сможет редактировать изображения голосом или с помощью простых текстовых команд. Но Google не ограничивается только программными инновациями. По слухам, стандартная модель Pixel 10 получит тройной модуль камеры — основной сенсор на 48 Мп, широкоугольный объектив на 12 Мп и телевик Samsung 3J1 на 10,8 Мп с пятикратным оптическим зумом.