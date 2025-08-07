Google Pixel 10 сделает упор на ИИ-фотографию

Техническое сообщество с нетерпением ждёт выхода серии смартфонов Google Pixel 10, которая, по слухам, принесёт не просто очередные обновления, а серьёзный скачок в сторону умной фотографии и искусственного интеллекта. Хотя утечек уже достаточно много, и они раскрывают множество ожидаемых изменений, ясно одно — Google делает ставку не просто на улучшение железа, а ещё и на ИИ. Согласно свежей информации от Android Headlines, Pixel 10 может стать самым «умным» смартфоном компании. Основной упор в этом поколении — интеграция искусственного интеллекта в фотовозможности. Google отходит от простой гонки за мегапикселями и делает акцент на интеллектуальный, интуитивно понятный пользовательский опыт.

Одной из ключевых новинок станет функция Camera Coach — встроенный в камеру ИИ-помощник, который в реальном времени будет подсказывать, как улучшить кадр — от композиции и освещения до угла съёмки. Это особенно пригодится тем, кто не обладает навыками профессиональной фотосъёмки. Ещё одна интересная функция — разговорное редактирование фотографий, работающее на базе модели Gemini AI. С её помощью пользователь сможет редактировать изображения голосом или с помощью простых текстовых команд. Но Google не ограничивается только программными инновациями. По слухам, стандартная модель Pixel 10 получит тройной модуль камеры — основной сенсор на 48 Мп, широкоугольный объектив на 12 Мп и телевик Samsung 3J1 на 10,8 Мп с пятикратным оптическим зумом.