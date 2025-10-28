Google Pixel 10a показали на рендерах

Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смартфона Google Pixel 10a, который еще не был представлен официально. Отметим наличие пластиковой тыльной панели, плоских боковых рамок и сдвоенной тыльной камеры. Предполагается, что смартфон оснастят однокристальной системой Tensor G4, как в предыдущем поколении.

Напомним, что летом был представлен флагманский смартфон Google Pixel 10, который имеет в своем оснащении флагманский процессор Tensor G5 с максимальной частотой 3,4 ГГц, 6,3-дюймовый экран LTPS-OLED с разрешением 2424:1080 точек, кадровой частотой 60-120 Гц, яркостью до 2000 нит и стеклом Gorilla Glass Victus 2, корпус толщиной 7,6 мм и массой 200 граммов, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 10,5 Мп (телеобъектив и OIS), селфи-камеру на 10,5 Мп, батарею ёмкостью 4970 мАч, поддержку 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, поддержку спутниковой связи и операционную систему Android 16 «из коробки».