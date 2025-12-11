Google Pixel 10a получит 48-Мп камеру

Авторитетный инсайдер Эван Бласс раскрыл характеристики смартфона Google Pixel 10a, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,28-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+ и адаптивной кадровой частотой 60 или 120 Гц, сдвоенную основную камеру с модулями на 48 Мп (объектив с диафрагмой f/1.7) и 13 Мп (сверхширик с диафрагмой f/2.2), селфи-камеру разрешением 13 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5100 мАч, а также фирменную однокристальную систему Tensor G4, как в Pixel 9a. Официальный релиз смартфона ожидается в первом квартале следующего года.