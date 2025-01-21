Google Pixel 10a получит крайне устаревший процессор

Если это произойдёт, то будет нарушена традиция, согласно которой модели серии «a» оснащаются актуальными мобильными процессорами серии Tensor. Это сделает Pixel 10a менее привлекательным на фоне конкурентов, хотя Google может компенсировать это другими улучшениями в аппаратной части. Всё же стоит понимать, что Tensor G4 дебютировал в серии Pixel 9 в августе прошлого года, и к 2026 году этому процессору будет почти два года. Такое решение, вероятно, негативно скажется на восприятии устройства, да и использование устаревшего чипа может значительно снизить возможности Pixel 10a в области искусственного интеллекта. Но компания вынуждена пойти на такой шаг, чтобы сделать свои новые смартфоны более доступными и тем самым повысить их продажи.