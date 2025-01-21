Google Pixel 10a получит крайне устаревший процессор

Смартфон Google Pixel 9a ещё не был официально представлен, хотя, если верить предыдущим слухам инсайдеров, это может произойти в ближайшие недели. И тем временем уже начали появляться новости о его преемнике — Pixel 10a, который, как ожидается, выйдет в начале 2026 года. Аналитики уверены, что Google планирует существенно сэкономить на производстве этой модели, так что ожидать от неё многого точно не стоит. Согласно утечке, Google рассматривает два варианта развития событий — либо использовать упрощённую версию мобильного процессора Tensor G5, который будет установлен в других устройствах серии Pixel 10, либо оснастить Pixel 10a прошлогодним Tensor G4, который сейчас устанавливается в Pixel 9a.

Если это произойдёт, то будет нарушена традиция, согласно которой модели серии «a» оснащаются актуальными мобильными процессорами серии Tensor. Это сделает Pixel 10a менее привлекательным на фоне конкурентов, хотя Google может компенсировать это другими улучшениями в аппаратной части. Всё же стоит понимать, что Tensor G4 дебютировал в серии Pixel 9 в августе прошлого года, и к 2026 году этому процессору будет почти два года. Такое решение, вероятно, негативно скажется на восприятии устройства, да и использование устаревшего чипа может значительно снизить возможности Pixel 10a в области искусственного интеллекта. Но компания вынуждена пойти на такой шаг, чтобы сделать свои новые смартфоны более доступными и тем самым повысить их продажи.
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