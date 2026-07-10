Смартфон HMD Arc 2 оценили в 90 долларов

Компания HMD пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Arc 2, которая базируется на 12-нанометровой однокристальной системе Unisoc T603 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Новинку также оснастили 6,52-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 60 Гц, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, основной камерой на 13 Мп и селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, 3,5-мм аудиогнездом, предустановленной операционной системой Android 14 Go Edition, а также синей и золотистой расцветками корпуса. Цена смартфона на дебютном тайском рынке составляет эквивалент 90 долларов.

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