Официально: смартфон OnePlus N6x готов к выходу

Компания OnePlus объявила, что в ближайшее время в Индии будет представлен смартфон OnePlus N6x. Производитель не раскрывает точную дату презентации и технические параметры устройства. Напомним, что меньше месяца назад был выпущен смартфон OnePlus N6x, который получил OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью N6, которая 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6360 Apex с частотой до 2,4 ГГц, 6,8-дюймовый дисплей LCD с разрешением HD+, соотношением сторон 19,6:9, частотой обновления до 120 Гц и яркостью 1200 нит (HBM), 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 50-Мп тыльную и 8-Мп фронтальную камеры, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч и поддержку быстрой проводной, обратной проводной и обходной зарядок.

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