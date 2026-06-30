REDMI K90 Ultra показали в новой расцветке

Компания Xiaomi опубликовала новые изображения смартфона REDMI K90 Ultra, который будет представлен уже сегодня, 30 июня. На этом раз производитель показал грядущую новинку в голубой расцветке (Sky Blue). Ранее сообщалось, что аппарат выйдет в цвете Space Silver с металлическим корпусом.

По предварительным данным, REDMI K90 Ultra оснастят 6,83-дюймовым экраном с люминесцентным материалом M10, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и фирменной защитой глаз Green Mountain, аккумулятором ёмкостью 8550 мАч с 16% содержанием кремния, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 45 Вт, обратной проводной на 22,5-Вт и обходной зарядки, симметричными стереодинамиками с настройкой от Bose, флагманским 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, активной системой охлаждения с вентилятором и защитой от воды и пыли.