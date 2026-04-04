Google Pixel 11 Pro XL показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовали качественные изображения флагманского смартфона Google Pixel 11 Pro XL, который еще не был представлен официально. Отметим полностью черный блок основной камеры с тремя модулями, плоские боковые рамки, скругленные углы и синюю расцветку корпуса. По данным источника, аппарат получит корпус с габаритами 162,7:76,5:8,5 мм – почти как у предшественника. Что касается технических характеристик, смартфону приписывают наличие 6,8-дюймового экрана, тройной основной камеры и фирменной однокристальной системы Tensor шестого поколения. Официальный релиз Google Pixel 11, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL ожидается в августе этого года.

