Vivo Y600 Pro с АКБ на 10200 мАч оценили в 290 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y600 Pro, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 10200 мАч и плотностью энергии до 886 Втч/л. Новинка также характеризуется поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой стандарта HDR, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300e, ОЗУ стандарта LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой жидкостного охлаждения VC, 50-Мп основной и 32-Мп фронтальной камерами, стереодинамиками, модулем NFC, ИК-портом и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Смартфон оценен в эквивалент 290 долларов за базовую конфигурацию с 8/128 ГБ памяти.