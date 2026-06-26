Складной смартфон Vivo X Fold6 оценили в 1175 долларов

Компания Vivo объявила цену на складной смартфон X Fold6, который базируется на топовой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500 Ultra Edition с максимальной частотой 4,21 ГГц. На дебютном китайском рынке за новинку попросят эквивалент 1175 долларов за базовую конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон также оснастили 8,02-дюймовым складным AMOLED-экраном с разрешением 2504:2312 точек, кадровой частотой 120 Гц, 6,51-дюймовым внешним дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2528:1120 точек, фирменным чипом для обработки изображений фирменный V3+, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тыльной камерой Zeiss с модулями на 200 Мп (датчик HPB формата 1/1,4 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), двумя 20-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенями IP5X, IPX8 и IPX9, корпусом толщиной 9,4 и 4,4 мм в сложенном и раскрытом состояниях, поддержкой Wi-Fi 7 и боковым дактилоскопическим сенсором.