Бюджетный смартфон Redmi 17 4G получит 120-Гц экран

Сетевые источники раскрыли характеристики бюджетного смартфона Redmi 17 4G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G91-Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MC2, 6,9-дюймового дисплея с разрешением 1600:720 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, максимальной яркостью 825 кд/м2, защитным стеклом Gorilla Glass 7i, сертификацией TUV Rheinland о сниженном уровне синего света и отсутствии мерцания, RGB-подсветки на тыльной панели, батареи ёмкостью 7500 мАч, поддержки 45-Вт проводной зарядки, 4 или 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, 50-Мп основной камеры, селфи-камеры разрешением 8 Мп, фирменной прошивки HyperOS 3, бокового дактилоскопического сенсора, модуля NFC, защиты от пыли и брызг по стандарту IP64, а также черной, синей, зеленой и фиолетовой расцветок корпуса.

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