В Китае представили флагманский RedMagic 11S Pro

Смартфоны RedMagic 11S Pro и 11S Pro+ официально представили в Китае, но стоит сразу отметить, что новинки получили лишь небольшие улучшения по сравнению с серией RedMagic 11. Новые модели оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, который включает разогнанные производительные ядра с частотой до 4,74 ГГц — аналогично версии for Galaxy, которая используется в Galaxy S26. В конфигурациях предусмотрено 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища у 11S Pro, а также до 16 ГБ LPDDR5X Ultra и 1 ТБ памяти UFS 4.1 у версии Pro+. RedMagic 11S Pro получил слегка увеличенный аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, тогда как 11S Pro+ использует батарею на 7500 мАч, но поддерживает более быструю проводную и беспроводную зарядки на 120 Вт и 80 Вт соответственно.

При этом оба устройства поддерживают обходную зарядку. Фирменная система охлаждения серии RedMagic 11 также сохранена в 11S Pro+ — здесь используется комбинация физического вентилятора с частотой 24000 оборотов в минуту и импульсной жидкостной системы охлаждения для контроля температуры. У обычного 11S Pro установлен только вентилятор. Несмотря на сложные системы охлаждения, оба смартфона получили защиту от воды уровня IPX8, что позволяет им выдерживать погружение на глубину до трёх метров в течение продолжительного времени. Также устройства оснащены ёмкостными триггерами с частотой отклика 520 Гц и 3,5-мм разъёмом для наушников.
Redmi K100 сильно подорожает …
Известный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о серии смартфонов Redmi K100, которые буду…
Складной смартфон Motorola Razr 70 оценили в 870 евро …
Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Razr 70, которая работает на основе 4…
Xiaomi 17T представят уже в мае…
Смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro были представлены в сентябре прошлого года, и вся линейка T традици…
OPPO Find X9s Pro получит топовый процессор …
В базе данных China Telecom обнаружились подробности о смартфоне OPPO Find X9s Pro, который будет официал…
Опубликованы примеры фото на Vivo X300 Ultra…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал примеры фотографий, сделанных на основную камеру ф…
На Pixel 8 появился полноценный десктопный режим…
Компания Google внедряет новый режим десктопного интерфейса для смартфонов и планшетов Pixel. Функция ста…
Смартфон SamsungGalaxy M17e 5G оценили в 140 долларов…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M17e 5G, которая основана на 6-нанометро…
В Google Play появится новая система защиты от мошенников…
Google обновляет процесс установки приложений вне официального магазина Google Play на Android. Теперь он…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor