В Китае представили флагманский RedMagic 11S Pro

Смартфоны RedMagic 11S Pro и 11S Pro+ официально представили в Китае, но стоит сразу отметить, что новинки получили лишь небольшие улучшения по сравнению с серией RedMagic 11. Новые модели оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, который включает разогнанные производительные ядра с частотой до 4,74 ГГц — аналогично версии for Galaxy, которая используется в Galaxy S26. В конфигурациях предусмотрено 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища у 11S Pro, а также до 16 ГБ LPDDR5X Ultra и 1 ТБ памяти UFS 4.1 у версии Pro+. RedMagic 11S Pro получил слегка увеличенный аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, тогда как 11S Pro+ использует батарею на 7500 мАч, но поддерживает более быструю проводную и беспроводную зарядки на 120 Вт и 80 Вт соответственно.

При этом оба устройства поддерживают обходную зарядку. Фирменная система охлаждения серии RedMagic 11 также сохранена в 11S Pro+ — здесь используется комбинация физического вентилятора с частотой 24000 оборотов в минуту и импульсной жидкостной системы охлаждения для контроля температуры. У обычного 11S Pro установлен только вентилятор. Несмотря на сложные системы охлаждения, оба смартфона получили защиту от воды уровня IPX8, что позволяет им выдерживать погружение на глубину до трёх метров в течение продолжительного времени. Также устройства оснащены ёмкостными триггерами с частотой отклика 520 Гц и 3,5-мм разъёмом для наушников.