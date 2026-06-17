Смартфон HONOR X7e Plus 5G готов к выходу

В базе данных сразу нескольких регуляторов обнаружилось упоминание о смартфоне HONOR X7e Plus 5G, который будет отличаться от выпущенного ранее X7e поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Остальные технические параметры пока не раскрываются, но само появление в базах ведомств говорит о скором релизе.

Напомним, что представленный пару недель назад HONOR X7e оснащается батареей ёмкостью 7000 или 7500 мАч в зависимости от версии, 6,61-дюймовым TFT LCD-экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1010 нит, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G81 Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MC2, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт для варианта с аккумулятором на 7500 мАч, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, корпусом толщиной 8,29 мм и массой 207 граммов, портом USB Type-C и дактилоскопическим сенсором.
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