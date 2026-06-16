Смартфон Xiaomi Mix Fold 5 получит аккумулятор на 6000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Xiaomi Mix Fold 5, который будет представлен в третьем квартале этого года. Утверждается, что аппарат оснастят фирменной однокристальной системой Xring O3, 7,5–7,6-дюймовым гибким внутренним экраном с почти незаметной складкой, основной камерой с главным модулем на базе 200-Мп сенсора Samsung S5KHP5, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от влаги и пыли, а также боковым дактилоскопическим сенсором. Ориентировочная цена Mix Fold 5 на дебютном китайском рынке составит эквивалент 1500 долларов, что на 150 долларов дороже выпущенного в 2024 году Mix Fold 4.