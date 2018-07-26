Google Pixel 3 XL показался на качественных рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры флагманского смартфона Google Pixel 3 XL, заключённого защитные чехлы. Новые утечки в очередной раз подтверждают одинарный модуль основной камеры. При этом фронтальная камера получит два модуля. Возможно, это связано с функцией трехмерного распознавания лиц пользователей, которая составит компанию сканеру отпечатка пальцев, традиционно расположенного на задней панели. Согласно предыдущим слухам, габариты Pixel 3 составят 145,6:68,2:7,9 мм, а Pixel 3 XL – 158:76,6:7,9 мм. Официальный анонс смартфонов ожидается осенью 2018 года.