Google Pixel 3 и Pixel 3 XL на фейковых фото

На просторах интернета появились якобы фотографии смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. На самом же деле это просто происки дизайнеров — в сети несколько дней назад появились фотографии лицевых панелей смартфонов. То есть, прозрачное стекло и рамки вокруг него. Дизайнерам осталось лишь добавить на задний фон живую картинку, плюс поставить что-то вместо пустого стекла — вот и получился новый смартфон. Если присмотреться к нижней части фотографии, то вы увидите какую-то нереальную тень под каждым из смартфонов. Это просто эффект тени, чтобы скрыть тот факт, что изображение плоское. Это яркий пример того, что не стоит доверять слухам из интернета — они, скорее всего, будут обманом. Всегда дожидайтесь официальных анонсов и только в этом случае занимайтесь анализом и оценкой возможностей устройства.