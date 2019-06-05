Google Pixel 3 и Pixel 3a получают июньский патч безопасности

Google выпускает июньское обновление безопасности для устройств серии Pixel 3 и Pixel 3a. Все четыре устройства, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a и Pixel 3a XL, теперь получают исправления безопасности от 5 июня. Как обычно, в журнале обновлений телефона не упоминаются масштабы изменений, кроме заявления о том, что они исправляют ошибки, улучшают производительность и стабильность.

Это первое в истории обновление Pixel 3a и Pixel 3a XL, выпущенное месяц назад. Телефон был поставлен с патчем безопасности 5 марта, хотя он был выпущен в мае. Затем он пропустил как апрельские, так и майские патчи и сразу перешел на июнь. Некоторым это может показаться не таким уж большим делом, но своевременные обновления - один из ключевых моментов продажи телефона Android напрямую у Google. Это также не первый случай, то же самое произошло, когда Pixel 3 был запущен в прошлом году. Если мы не можем ожидать, что даже Google будет оставаться в курсе ситуации с обновлениями, как мы можем ожидать этого от других производителей Android?