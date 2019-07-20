Google Pixel 3a и его функции

При записи видео сотрудники ресурса выделили низкий уровень шума даже при слабом освещении, быстрый и точный автофокус, яркие и насыщенные цвета, особенно в помещении и при слабом освещении, и эффективную работу стабилизации.К явным недостаткам они отнесли потерю резкости по краям кадра, провалы в тенях при хорошем освещении и холодный оттенок фотографий при съёмке на улице. В случае со съемкой в портретном режиме смартфон неестественно отделяет объект от фона и часто ошибается с размытием.При съемке фотографий специалисты DxOMark отметили хорошую детализацию практически в любых условиях, точную целевую экспозицию, отличную цветопередачу, а также быстрый и правильный автофокус.Pixel 3a получил характеристики, свойственные смартфонам среднего класса, но основную камеру Google в него поставила такую же, что и во флагманский Pixel 3. Это единственный 12-мегапиксельный модуль с размером пикселя 1,4 мкм, объективом с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения. Кроме того, Pixel 3a поддерживает все программные функции, доступные в старшей модели, включая продвинутый ночной режим.О стоимости новинки пока неизвестно.