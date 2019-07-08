Google Pixel 4 XL и его функции

Размеры корпуса Pixel 4 XL будут составлять 160,4 x 75,2 x 8,2 мм. В области основной камеры его толщина достигнет 9,3 мм. Большую часть лицевой панели Pixel 4 XL займёт 6,25-дюймовый дисплей без вырезов. Зато аппарат получит внушительных размеров верхнюю рамку с двойной фронтальной камерой, разговорным динамиком и парой дополнительных сенсоров. Предполагается, что они будут выполнять сканирование лица, как это реализовано в последних iPhone. К слову, в новых Pixel больше не будет фронтальных стереодинамиков, как в предыдущих моделях — второй расположат на нижней грани, возле разъёма USB Type-C.По имеющимся данным, в Pixel 4 и Pixel 4 XL помимо основной камеры будет дополнительная с телеобъективом для оптического зума и, вероятно, ToF-датчик для лучшего анализа глубины резкости.О стоимости новинки пока неизвестно.