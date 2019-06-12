Google Pixel 4 и Pixel 4 XL показали на качественных рендерах

Авторитетный инсайдер Бен Гескин поделился качественными рендерами флагманских смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые будут представлены грядущей осенью. Изображения подтверждают последнюю утечку: смартфоны имеют заметную верхнюю рамку и тройную тыльную камеру в квадратном блоке. Последний, напомним, сильно похож на утекшие ранее изображения прототипа iPhone следующего поколения. Ранние утечки рисовали совсем другой дизайн основной камеры. Есть предположение, что Pixel 4 создают несколько команд дизайнеров и пока в Google не определились, какой будет грядущая новинка.