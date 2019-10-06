Google Pixel 4 может использовать новый способ вызова помощника Google

2019-10-06, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Google Pixel 4 ; [53]
Google встраивает ряд интересных функций в смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL. И новая функция, которая позволяет пользователям Pixel 4 и Pixel 4 XL активировать Google Assistant. Новый способ - "Raise to Talk". Как сообщается, эта функция работает после того, как пользователь поднял свой телефон, после чего он может выполнить команду вызова Ассистента. Вопрос должен прийти сразу после поднятия телефона, иначе помощник Google проигнорирует речь, которую слышит. Предполагается, что эта функция будет в дополнение к сжатию для активации, которое использует функцию Active Edge устройств Pixel. Устройства Pixel 4 и Pixel 4 XL будут по-прежнему работать со стандартным горячим словом «Привет, Google».


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