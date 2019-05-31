Google Pixel 4 получит дисплей с отверстием для фронтальной камеры, как у Galaxy S10

Производители аксессуаров часто раскрывают внешний вид смартфонов ещё до их анонса. Сейчас такая ситуация произошла с Google Pixel 4.

Компания Skinomi открыла предзаказ защитной плёнки для нового «гуглофона». Естественно, никаких характеристик смартфона в описании нет, зато можно понять, как он будет выглядеть. Устройство, судя по утечке, получит дисплей без выреза. Двойную фронтальную камеру установят в правом углу дисплея, как у Galaxy S10. Кроме этого, на изображении видно, что новинка получит стереодинамики. Их разместят сверху и снизу.

Напомним, по слухам, Google Pixel 4 выйдет, как и актуальная модель, в двух версиях. Смартфоны оснастят топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855, OLED-дисплеем и 6 ГБ оперативной памяти. Им также приписывают поддержку быстрой и беспроводной зарядки.