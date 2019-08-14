Google Pixel 4 получит экран с частотой 90 Гц и Snapdragon 855

2019-08-14, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Google Pixel 4; [81]

Согласно анонимным источникам, Google Pixel 4, и Pixel 4 XL получают экран с частотой 90 Гц под названием «Smooth Display». Оба получат Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти, а также 64 или 128 ГБ памяти. Обычный Pixel 4 получит батарею емкостью 2800 мАч, что немного меньше, чем раньше. Однако с Pixel 4 XL емкость будет больше 3700 мАч.

Согласно источникам, Pixel 4 получает 5,7-дюймовый экран с полным разрешением HD , в то время как у Pixel 4 XL - 6,3 дюйма и 1440 пикселей в ширину. Над экраном находится оборудование для распознавания лиц. Кроме того, стереодинамики можно найти в обеих моделях. Предположительно на задней панели находятся две камеры, включая 12-мегапиксельную основную камеру и 16-мегапиксельную камеру.


Комментарии и отзывы Google Pixel 4
Electronic Arts анонсировала Need for Sp...
Electronic Arts анонсировала Need for Sp Electronic Arts готовит для геймеров новую часть Need for Speed с подзаголовком Heat. ...
HTC Wildfire X - 3 камеры на борту...
HTC Wildfire X - 3 камеры на бортуHTC представила новинку под названием Wildfire X ...
YouTube тестирует новый дизайн...
YouTube тестирует новый дизайн Согласно скриншоту с Twitter и Reddit, Y...
Misfit Vapor X - смарт-часы с GPS...
Misfit Vapor X - смарт-часы с GPS Компания Misfit поддержа...
Apple обновляет Multiport USB-C ...
Apple обновляет Multiport USB-C Apple незаметно обновила свой официальный многопортовый ключ usb-c, и поэтому компания постепенно прекрат...
SSD XPG SX8200 Pro: самый быстрый SSD-на...
SSD XPG SX8200 Pro: самый быстрый SSD-наНакопитель XPG SX8200 Pro ориентирован на хардкорных геймеров и профессиональных пользователей. SSD ди...
Надоела пыль в доме и бесконечная уборка...
Надоела пыль в доме и бесконечная уборкаСогласитесь, когда вы живете в огромном доме, либо даже в трехкомнатной квартире, очень часто возникает в...
Тиньков Блэк – дебетовая карта для насто...
Тиньков Блэк – дебетовая карта для настоСогласитесь, современные технологии развиваются невероятными темпами и вместе с этим мы получает под свое...


Обзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звукомОбзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор CAMSHEL DVR 130. Компактный и недорогой видеорегистраторОбзор CAMSHEL DVR 130. Компактный и недорогой видеорегистратор
Обзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3GОбзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3G
Обзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВООбзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВО
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказыва...
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказываСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выделяется на фоне остальных своей графикой, п...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotКак и ожидалось, компания Samsung официально представила свой новый флагманский смартфон, который оказалс...
Обзор Apsulov: End of Gods. Шикарно...
Обзор Apsulov: End of Gods. ШикарноСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выстроена в жанре хоррора, но при этом обладае...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10Компания Samsung довольно неплохо зарекомендовала себя на рынке доступных смартфонов и теперь весьма акти...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 P...
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 PМногие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor