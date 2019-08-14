Google Pixel 4 получит экран с частотой 90 Гц и Snapdragon 855

Согласно анонимным источникам, Google Pixel 4, и Pixel 4 XL получают экран с частотой 90 Гц под названием «Smooth Display». Оба получат Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти, а также 64 или 128 ГБ памяти. Обычный Pixel 4 получит батарею емкостью 2800 мАч, что немного меньше, чем раньше. Однако с Pixel 4 XL емкость будет больше 3700 мАч.

Согласно источникам, Pixel 4 получает 5,7-дюймовый экран с полным разрешением HD , в то время как у Pixel 4 XL - 6,3 дюйма и 1440 пикселей в ширину. Над экраном находится оборудование для распознавания лиц. Кроме того, стереодинамики можно найти в обеих моделях. Предположительно на задней панели находятся две камеры, включая 12-мегапиксельную основную камеру и 16-мегапиксельную камеру.