Google Pixel 4 позволит делать больше экшн-фотографий

Компания Google вводит новый режим камеры и улучшенный Night Sight на Pixel 4. Новый режим должен позволить вам делать больше экшн-фотографий с готовящейся моделью.

У Pixel 4 появится новая функция камеры, режим движения, которая позволяет пользователю делать активные снимки с движущимися объектами на переднем плане и размытым фоном. Другие улучшения также появятся в Night Sight, особенно в отношении скорости и способности снимать звездное небо.

Другие известные особенности Pixel 4 включают 90-Гц OLED-дисплей, 16 МП телеобъектив, Snapdragon 855 и 6 ГБ ОЗУ. Google уже подтвердил, что Pixel 4 поддерживает разблокировку лица и жесты движения. Смартфон представят в следующем месяце.