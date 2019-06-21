Google Pixel 4 представят в трех цветах

Новые рендеры Pixel 4 и Pixel 4 XL демонстрируют “монобровь” с динамиком и двумя фронтальными камерами.

Также появилась информация, что смартфоны будут представлены в трех цветовых решениях - мятном, белом и черном. Мятный вариант поставляется с желтой кнопкой питания, тогда как белая версия оснащена синей. Черная модель получит кнопку питания, окрашенную в белый цвет. Тем не менее, на одном из изображений камеры расположены неправильно, поэтому очевидно, что эти изображения не поступают напрямую от Google.

Ожидаемый Pixel 4 обещают презентовать уже в октябре. О том, какой ценник может получить новинка, пока не сообщается.