Google Pixel 4 представят в трех цветах

2019-06-21, Автор - Anna; Продукт - Google Pixel 4 ; [78]
Новые рендеры Pixel 4 и Pixel 4 XL демонстрируют “монобровь” с динамиком и двумя фронтальными камерами.

Также появилась информация, что смартфоны будут представлены в трех цветовых решениях - мятном, белом и черном. Мятный вариант поставляется с желтой кнопкой питания, тогда как белая версия оснащена синей. Черная модель получит кнопку питания, окрашенную в белый цвет. Тем не менее, на одном из изображений камеры расположены неправильно, поэтому очевидно, что эти изображения не поступают напрямую от Google.

Ожидаемый Pixel 4 обещают презентовать уже в октябре. О том, какой ценник может получить новинка, пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Google Pixel 4
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