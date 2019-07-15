Google Pixel 4 заметили у пользователя в лондонском метро

2019-07-15, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Google Pixel 4; [67]
Один из читателей издания 9to5Google сфотографировал в лондонском метро пользователя с ещё невышедшим смартфоном Google Pixel 4.

На снимке можно разглядеть смартфон в чехле. Расположение сенсоров основной камеры подтверждает, что это следующий «гуглофон». У аппарата установлено три сенсора, LED-вспышка и микрофон. Сканера отпечатков пальцев на задней стороне нет.

Смартфону приписывают OLED-дисплей и топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Также аппарат получит функцию Face Unlock со специальными датчиками и чипом Project Soli, который умеет отслеживать жесты с высокой скоростью. По сути, это будет аналог Face ID в iPhone. Других подробностей о новинке пока нет.

Презентация Google Pixel 4 должна состояться в октябре этого года.

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