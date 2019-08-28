Google Pixel 4

В сети появились изображения Pixel 4 со знакомым квадратным модулем камеры телефона. Они дают четкий обзор верхней панели Pixel 4 и передней камеры, но остальные датчики не видны.

Модуль камеры показывает два объектива и большую светодиодную вспышку. Основная камера будет 12-мегапиксельной, а помогать будет 16-мегапиксельный телеобъектив.

Задняя панель имеет глянцевую поверхность.Второе изображение показывает всю переднюю панель Pixel 4. Наличие тонкой навигационной панели внизу и изогнутой линии Google Assistant позволяет предположить, что в телефоне установлена ​​бета-версия Android 10 .

Сверху хорошо видны фронтальная камера и датчик внешнего освещения, размещенные в толстой верхней панели, рядом с динамиком, вырез которого меньше, чем у его предшественника. Остальные датчики, такие как ИК-камеры с разблокировкой лица, радарный модуль Soli , точечный проектор с разблокировкой лица и прожектор, не видны.