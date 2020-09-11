Google Pixel 4a доступен для предзаказа в Европе

Компания Google начала принимать предварительные заказы на смартфон Pixel 4a в Австралии, Сингапуре, Японии, Франции, Испании, Германии и других странах. Продажи устройства стартуют ближе к концу августа.

Напомним, что новинка оснащается «чистой» операционной системой Android 10, 5,8-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, одинарной основной камерой разрешением 12 Мп, модулем шифрования Titan M, аккумулятором ёмкостью 3140 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18-Вт, стереодинамиками, а также корпусом массой 147 грамм и размерами 144:69,4:8,2 мм.
Комментарии и отзывы Google Pixel 4a
Обзоры:
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
Redmi Note 10 показали на качественном рендере

Китайские источники поделились качественным изображением ожидаемого смартфона Redmi Note 10, который еще ...
Lenovo ThinkPad X1 Fold выйдет в Китае

Разговоры о складных смартфонах и планшетах уже не кажутся такими уж фантастическими, так как производите...
Камеры Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro сравнили на фото

Сетевые источники опубликовали сравнительное изображение блоков основных камер флагманских смартфонов Hua...
Обзор Patriot Memory P210S256G25 256 GB. Недорогой твердотельный дискОбзор Patriot Memory P210S256G25 256 GB. Недорогой твердотельный диск
Лучший проектор. Epson EH-TW650Лучший проектор. Epson EH-TW650
Обзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателямиОбзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателями
Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратораОбзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора
Лучший вентилятор. Xiaomi Lexiu SS4Лучший вентилятор. Xiaomi Lexiu SS4
Tesla делает умные часы...
Tesla делает умные часыКомпания Tesla показала, что умеет делать умные электрокары и умеет их продавать, что самое главное, ведь...
В PUBG стартовал новый восьмой сезон...
В PUBG стартовал новый восьмой сезонРазработчики PUBG рады сообщить о том, что игра достигла 70 миллионов проданных копий и решила отпразднов...
Xiaomi показала упаковку смартфона Redmi...
Xiaomi показала упаковку смартфона RedmiКомпания Xiaomi опубликовала фото упаковки юбилейного смартфона Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, ...
Samsung тестирует новый смартфон Galaxy ...
Samsung тестирует новый смартфон Galaxy Samsung работает над смартфоном Galaxy M31s. Galaxy M31s недавно был замечен в тестах Geekbench и это дал...
Xiaomi Mi 10 Ultra слили в сеть...
Xiaomi Mi 10 Ultra слили в сетьКрупным производителям смартфонов достаточно тяжело привлекать внимание к своим новинкам, так как уже мощ...
Представлена камера Canon EOS R5 за 3900...
Представлена камера Canon EOS R5 за 3900Компания Canon представила полнокадровую беззеркальную фотокамеру EOS R5, которая может похвастаться возм...
Монитор BenQ DesignVue PD2705Q в 33 тыся...
Монитор BenQ DesignVue PD2705Q в 33 тысяКомпания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью DesignVue PD2705Q, которая получила 27-дюймовую IPS...
Viotek анонсировала игровой монитор с ра...
Viotek анонсировала игровой монитор с раКомпания Viotek объявила об анонсе игрового монитора с разрешением 4K Viotek GFI27QXA. Монитор обладает м...
Представлены обновленные рабочие станции...
Представлены обновленные рабочие станцииСегодня компания Lenovo пополнила ассортимент рабочих станций ThinkPad обновленными моделями серий P и X1...
Зачем Samsung Galaxy S20+ Plus чехол...
Зачем Samsung Galaxy S20+ Plus чехолДостаточно часто пользователи, купившие смартфон флагманского уровня, задают вопрос о том, зачем ...
Ноутбуки ASUS TUF Gaming созданы для гей...
Ноутбуки ASUS TUF Gaming созданы для гейНовая линейка ноутбуков TUF от Asus ориентирована на обычных геймеров, которые обеспечивают высокую произ...
Samsung Galaxy M31s готовят к релизу...
Samsung Galaxy M31s готовят к релизуКомпания Samsung пошла по довольно простому и проверенному пути, когда один успешный релиз просто дорабат...
Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати
Обзор Ajax. Беспроводная система безопасностиОбзор Ajax. Беспроводная система безопасности
Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
Обзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесосОбзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor