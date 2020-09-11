Google Pixel 4a доступен для предзаказа в Европе

Компания Google начала принимать предварительные заказы на смартфон Pixel 4a в Австралии, Сингапуре, Японии, Франции, Испании, Германии и других странах. Продажи устройства стартуют ближе к концу августа.

Напомним, что новинка оснащается «чистой» операционной системой Android 10, 5,8-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, одинарной основной камерой разрешением 12 Мп, модулем шифрования Titan M, аккумулятором ёмкостью 3140 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18-Вт, стереодинамиками, а также корпусом массой 147 грамм и размерами 144:69,4:8,2 мм.