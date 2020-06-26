Google Pixel 4a можно ждать в конце лета

Некоторое время назад на просторах интернета активно обсуждали новость о том, что смартфон Google Pixel 4a уже готов к полноценному релизу, так что пользователи скоро смогут приобрести себе данное устройство и насладиться качественной оболочкой, хорошей камерой и прочими особенностями гаджета. Теперь появились данные о том, что гаджет появился на сайте регистратора, то есть Google Pixel 4a уже готов к получению лицензии и потом отправляться в продажу. Обычно между получением лицензии и релизом продукта разница в месяц или полтора, так что самое время откладывать деньги на покупку нового смартфона. Ожидаем его к концу лета или хотя бы в сентябре, после чего можно будет говорить о конкуренции, преимуществах и недостатках данного решения.