Google Pixel 4a обойдется в 350 долларов

Авторитетный информатор Ишан Агарвал раскрыл подробные сведения о смартфоне Google Pixel 4a, который будет представлен уже завтра, 3 августа. Итак, новинке прочат восьмиядерную платформу Snapdragon 730G, 5,81-дюймовый OLED-экран разрешением Full HD+, батарею ёмкостью 3140 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, одинарную основную камеру на 12 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, чип безопасности Titan M, стереодинамики, корпус с размерами 144:69:8,2 мм и массой 143 г. Цена смартфона составит 350 долларов. При этом осенью Google выпустит версию с поддержкой 5G, которая получит чипсет Snapdragon 765G или Snapdragon 690.