Google Pixel 4a попал на фото

2020-03-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Google Pixel 4a; [66]
Мы уже давно привыкли к тому, что флагманские смартфоны попадают в сеть еще до того, как производитель проведет официальный анонс. В случае с Google Pixel 4a ситуация тоже повторилась, так как на просторах интернета уже есть фотографии нового флагмана с довольно высоким качеством и мелким деталями. У флагмана будет вырез в экране для фронтальной камеры, на тыльной стороне останется все та же система камер, плюс производитель поставил внутрь своего гаджета достаточно производительное железо. Чего-то большего от Google Pixel 4a никто и не ждал, так как ранее компания показала свой курс на качество фотографии и менять его, вероятно, никто не будет. Более того, стоит понимать, что эти фотографии могут быть обманом, хотя вероятность мала.


Комментарии и отзывы Google Pixel 4a
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