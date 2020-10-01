Google Pixel 4a выйдет в Индии

В последнее время практически все крупные производители смартфонов и планшетов делают упор на рынок Индии, так как это позволяет привлечь внимание аудитории. Все же население страны довольно большое, так что продавая свою электронику в этой стране, можно получить больше продаж, чем с других регионов. Более того, сейчас на рынок Индии выйдет относительно доступный смартфон Google Pixel 4a, который выглядит достаточно привлекательно, обладает массой различных преимуществ в плане софта, при этом отлично снимает и предоставляет пользователю все необходимые для работы возможности. Это шикарный смартфон и в Индии он будет пользоваться повышенной популярностью из-за низкой стоимости и популярности бренда на местном рынке.

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