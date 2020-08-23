Google Pixel 5 5G получит 6-дюймовый дисплей

Профильное издание Android Central поделилось подробностями о смартфонах Pixel 4a 5G и Pixel 5 5G, выход которых ожидается 30 сентября. Сообщается, что Pixel 4a 5G получит 6,2-дюймовый дисплей с частотой обновления 60 Гц и одинарную камеру. Pixel 5 5G прочат 6-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 90 Гц, тройную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3080 мАч с поддержкой 15-Вт беспроводной зарядкой Qi и 5-Вт обратной беспроводной зарядкой. Обе модели получат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 620 и модемом X52 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Комментарии и отзывы Google Pixel 5 5G
Обзоры:
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 000 рублей?
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Новости:
Samsung открыла бронь на предзаказ смартфона Samsung Galaxy Note 20

Samsung собирается выпустить свой Galaxy Note 20 5 августа на мероприятии Unpacked 2020. Потенциально ком...
Китайцы рассекретили смартфон Redmi K30 Ultra

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились изображения и сведения о смартфоне Redmi K30 Ultra...
Смартфон Redmi K30 5G подешевел до 216 долларов

Компания в очередной раз снизила цены на смартфон Redmi K30 5G, который в свое время дебютировал как самы...
Обзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природеОбзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природе
Обзор Marvo CM370. Тест комплекта периферии: мышка, клавиатура, наушники и коврикОбзор Marvo CM370. Тест комплекта периферии: мышка, клавиатура, наушники и коврик
Лучшие индукционные варочные панели. LEX EVI 430 BLЛучшие индукционные варочные панели. LEX EVI 430 BL
Обзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USBОбзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USB
Обзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звукомОбзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звуком
Redmi 9C и Redmi 9A представлены в Европ...
Redmi 9C и Redmi 9A представлены в ЕвропБренд Redmi официально представил в Европе бюджетные смартфоны Redmi 9C и Redmi 9A, которые оценены в 119...
Представлен недорогой смартфон OPPO A53...
Представлен недорогой смартфон OPPO A53Компания OPPO выпустила смартфон A53, который будет доступен в черной и синей расцветках по ориентировочн...
Vivo iQOO Z1x получит Snapdragon 765G...
Vivo iQOO Z1x получит Snapdragon 765GПоявилась официальная информация о том, что смартфон Vivo iQOO Z1x будет основан на процессоре Snapdragon...
Intel приобрела производителя сетевых пр...
Intel приобрела производителя сетевых прНеделю назад компания Intel объявила о приобретении компании Rivet Networks, которая известна сетевыми ре...
Официальный запуск игры Hyper Scape наме...
Официальный запуск игры Hyper Scape намеШутер в жанре Battle Royale Hyper Scape до сих пор находится в бета-версии, но это ненадолго. Работа над ...
Планшеты Samsung Galaxy Tab S7 появились...
Планшеты Samsung Galaxy Tab S7 появилисьКомпания Samsung выпустила в российскую продажу топовые планшеты Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, которые ...
Представлен компактный ПК-корпус Cooler ...
Представлен компактный ПК-корпус Cooler Сетевые источники поделились подробностями о компьютерном корпусе Cooler Master NR200, который должен быт...
Logitech анонсировала гоночную периферию...
Logitech анонсировала гоночную перифериюLogitech анонсировала периферию для гоночных симуляторов. Гоночный руль и педали G923 TRUEFORCE оснащены ...
Redmi анонсировала игровой ноутбук серии...
Redmi анонсировала игровой ноутбук серииПроизводитель смартфонов Redmi анонсировала свой первый игровой ноутбук Redmi G. Ноутбук предлагает высок...
Смартфон VIVO Y50 выпущен на азиатском р...
Смартфон VIVO Y50 выпущен на азиатском рVIVO выпустила смартфон VIVO Y50 на азиатский рынок. Стоимость устройства составит около 240 долларов. На...
Звуковая карта Creative BlasterX AE-5 Pu...
Звуковая карта Creative BlasterX AE-5 PuCreative представила звуковую карту Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition PCIe с фирменной системой подсв...
Планшет Chuwi UBook X получил 2K-дисплей...
Планшет Chuwi UBook X получил 2K-дисплейКомпания Chuwi пополнила ассортимент планшетов моделью UBook X, которая оценена в 400 долларов. Новинка х...
Обзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часовОбзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часов
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-мониторОбзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor