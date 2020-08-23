Google Pixel 5 5G получит 6-дюймовый дисплей

Профильное издание Android Central поделилось подробностями о смартфонах Pixel 4a 5G и Pixel 5 5G, выход которых ожидается 30 сентября. Сообщается, что Pixel 4a 5G получит 6,2-дюймовый дисплей с частотой обновления 60 Гц и одинарную камеру. Pixel 5 5G прочат 6-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 90 Гц, тройную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3080 мАч с поддержкой 15-Вт беспроводной зарядкой Qi и 5-Вт обратной беспроводной зарядкой. Обе модели получат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 620 и модемом X52 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.