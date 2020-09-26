Google Pixel 5 будет стоить 708 долларов

Японское отделение Google раскрыло цену смартфона Pixel 5, который будет официально представлен уже 30 сентября. Согласно опубликованному ролику, за новинку попросят 708 долларов. Ранее слухи прочили смартфону ценник в 699 долларов, что примерно то же самое.

По предварительным данным, аппарат получит 6-дюймовый экран с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц, поддержкой HDR и стеклом Gorilla Glass 6, врезанную в дисплей фронтальную камеру на 8 Мп, сдвоенную основную камеру с главным 12,2 Мп модулем с оптической стабилизацией и 16 Мп сверхширокоугольным модулем, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 765G с модемом X52 5G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, модули Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, поддержку NFC, аккумулятор ёмкостью 4080 мАч, поддержку быстрой зарядки на 18 Вт и защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.
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