Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G покажут этой осенью

Компания Google планирует выпустить оба телефона по отдельности. Информация об этом стала известна благодаря известному техно-блогеру Джону Проссеру. По его словам, Pixel 5 выйдет в черном и зеленом цветах, а Pixel 4a 5G - в черном и белом. Смартфон PIxel 4a 5G будет запускаться с Snapdragon 765G и будет иметь двойную камеру на задней панели. Google определенно выпустит Pixel 5 с улучшенным дизайном и улучшенным сенсором камеры.

Google Pixel 5 будет оснащаться таким же процессором как и Pixel 4a 5G. Его стоимость составит 699 долларов, что на 200 долларов больше, по сравнению с Pixel 4a 5G. Джон Проссер сообщает, что смартфон Google Pixel 5 будет представлен 30 сентября, а Pixel 4a 5G в октябре.
Комментарии и отзывы Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G
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