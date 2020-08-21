Google Pixel 5 показали на качественных рендерах

Профильные ресурсы OnLeaks и Pricebaba поделились качественными изображениями флагманского смартфона Google Pixel 5, официальная презентация которого ожидается 30 сентября. Отметим врезанную в левый верхний угол экрана фронтальную камеру, квадратный блок основной камеры с двумя модулями, дополнительным датчиком и вспышкой, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели. Размеры устройства составят 144,7:70,4:8,1 мм. При этом, толщина смартфона в районе основной камеры составит 8,5 мм. Предыдущие слухи прочили смартфону восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 3080 мАч и предустановленную операционную систему Android 11.

Комментарии и отзывы Google Pixel 5
Обзоры:
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств
Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Новости:
Huawei Maimang 9 5G выйдет в Китае

Если вы внимательно следите за рынком смартфонов, то знаете, что компания Huawei сейчас переживает не луч...
ZTE Nubia Play 5G выйдет 15 августа

В последнее время все чаще пользователи стали обращать свое внимание на игровые смартфоны, так как сейчас...
Смартфон Microsoft Surface Duo поступит в продажу 10 сентября

После нескольких месяцев ожидания, смартфон Microsoft Surface Duo получил официальную дату релиза. В наст...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумуляторомОбзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумулятором
Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбит/секОбзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбит/сек
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлениемОбзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением
Enermax запускает серию корпусов MarbleS...
Enermax запускает серию корпусов MarbleSEnermax выпустила новую серию корпусов с уникальным дизайном лицевой панели. Два корпуса MarbleShell MS20...
Объявлена дата выхода гоночного симулято...
Объявлена дата выхода гоночного симулятоНе так давно была анонсирована видеоигра Project CARS 3, третья часть популярного гоночного симулятора. Н...
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил новые ...
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил новые Китайский производитель смартфонов Xiaomi выпустила обновление для смартфона Mi 10 Pro. Камера смартфона ...
Лучшая внешняя звуковая карта. Creative ...
Лучшая внешняя звуковая карта. Creative Производители ноутбуков и ультрабуков в экономии места под корпусом устройства устанавливают далеко не с...
Смартфон iQOO Z1x получит 120-герцевый д...
Смартфон iQOO Z1x получит 120-герцевый дСетевые источники поделились подробности о iQOO Z1x, выход которого ожидается в ближайшие недели. Итак, у...
Xiaomi YEUX зарядит ваш смартфон...
Xiaomi YEUX зарядит ваш смартфонДовольно много производителей по всему миру выпускают свои гаджеты, которые дают возможность зарядить тот...
Noblechairs выпускает игровое кресло HER...
Noblechairs выпускает игровое кресло HERNoblechairs в партнерстве с компанией Bethesda выпускает игровое кресло HERO Fallout Vault-Tec Edition. П...
Бюджетный смартфон Redmi 9 стал доступен...
Бюджетный смартфон Redmi 9 стал доступенСетевые источники сообщают о том, что еще не представленный официально смартфон Redmi 9 уже можно предзак...
Google Pixel 4a 5G получит SoC Snapdrago...
Google Pixel 4a 5G получит SoC SnapdragoСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Google Pixel 4a 5G, выход которого ожидается в окт...
Samsung Galaxy Fold 2 получит зарядку на...
Samsung Galaxy Fold 2 получит зарядку наВ базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о складном смартфоне Samsung Galaxy Fold 2, ...
Смартфон Oppo A91 оценен в 28 тысяч рубл...
Смартфон Oppo A91 оценен в 28 тысяч рублКомпания Oppo выпустила в России смартфон Oppo A91, который оценен в 27 990 рублей. Новинка оснащается во...
Фотокамера Leica SL2 может снимать в раз...
Фотокамера Leica SL2 может снимать в разКомпания Leica объявила о выходе обновления ПО для своей полнокадровой беззеркальной камеры SL2. Главным ...
Лучшая посудомоечная машина. Candy CDI 2L10473-07Лучшая посудомоечная машина. Candy CDI 2L10473-07
Обзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой ридер с E-Ink Carta PlusОбзор ONYX BOOX Caesar 4. Недорогой ридер с E-Ink Carta Plus
Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCamОбзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCam
Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика
Обзор Patriot Memory Signature Premium PSP48G2666KH1. Оперативная память для недорогих сборокОбзор Patriot Memory Signature Premium PSP48G2666KH1. Оперативная память для недорогих сборок
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor