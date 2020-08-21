Google Pixel 5 показали на качественных рендерах

Профильные ресурсы OnLeaks и Pricebaba поделились качественными изображениями флагманского смартфона Google Pixel 5, официальная презентация которого ожидается 30 сентября. Отметим врезанную в левый верхний угол экрана фронтальную камеру, квадратный блок основной камеры с двумя модулями, дополнительным датчиком и вспышкой, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели. Размеры устройства составят 144,7:70,4:8,1 мм. При этом, толщина смартфона в районе основной камеры составит 8,5 мм. Предыдущие слухи прочили смартфону восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 3080 мАч и предустановленную операционную систему Android 11.