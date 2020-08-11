Google Pixel 5 получит новый процессор

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Google планирует выпустить свой новый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. К сожалению, длительное время информации об этом гаджете у нас не было, но теперь она появилась благодаря тому, что гаджет прошел через тестирование в бенчмарке. Здесь стоит отметить, что Google Pixel 5 получил процессор Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой 5G и 8 гигабайт оперативной памяти. Этого предостаточно, чтобы пользователь получал море удовольствия от использования своего устройства и при этом даже не переживал о том, что у него не хватит мощности для какой-то из задач. В этом плане у процессора явно нет никаких проблем, ведь это почти флагман компании.