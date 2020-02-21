Google Pixel 5 с тройной камерой в белой расцветки корпуса

В просторах интернета опубликовали очередное изображение флагмана Google Pixel 5.

Смартфон Google Pixel 5 представлен в белой расцветки корпуса. Судя по изображению, смартфон с передней стороны практический не будет отличаться от актуальной версии смартфона. Новинка также получит рамку в верхней части экрана для датчиков Soli, но она станет немного тоньше. На задней стороне Pixel 5 есть тройная основная камера.

Также новинке Google Pixel 5 приписывают новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения 5G. Ещё смартфон оснастят реверсивной беспроводной зарядкой. Больше к сожалению, информации о характеристиках смартфона нет.