Google Pixel 5a 5G получит процессор Snapdragon 765G

В сети появились новые утечки, которые предполагают, что грядущий смартфон Google Pixel 5a 5G будет работать под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 765G.

Ранее компания использовала данный процессор Snapdragon 765G в смартфонах Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G. В утечке нет другой информации о характеристиках Pixel 5a 5G. По слухам, смартфон Pixel 5a 5G может получить ограниченный выпуск, вероятно смартфон выйдет только в США и Японии.

Смартфон получит 6,2-дюймовый OLED дисплей с разрешением FHD+. Смартфон оснащен модулем камеры квадратной формы, в котором размещена система с двумя камерами и светодиодной вспышкой. Также ожидается, что на задней панели телефона будет установлен традиционный сканер отпечатков пальцев.