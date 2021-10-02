Google Pixel 6 Pro засветился в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования флагманского смартфона Google Pixel 6 Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат набрал 1034 балла в однопоточном испытании и 2756 баллов в многопоточном тесте. Данные результаты соответствуют уровню Snapdragon 888, но только в однопоточном режиме. В многопоточном Snapdragon 888 набирает примерно 3500 баллов.

По предварительным данным, смартфон получит фирменную платформу Google Tensor с продвинутыми возможностями искусственного интеллекта, 6,7-дюймовый экран с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также основную камеру со сверхширокоугольным модулем и перископным телемодулем с четырёхкратным оптическим зумом.

Комментарии и отзывы Google Pixel 6 Pro
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