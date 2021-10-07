Google Pixel 6 показали на фото

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными фотографиями смартфона Google Pixel 6, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит плоский дисплей с более широкими рамками, чем у старшей модели Google Pixel 6 Pro, защиту от воды, сдвоенную основную камеру в черной полосе, фирменную платформу Google Tensor (TPU) с продвинутыми технологиям искусственного интеллекта для распознавания голоса, а также обработки фотографий и видео. Ранее сообщалось, что официальная презентация Pixel 6 и Pixel 6 Pro состоится 19 октября, а розничные продажи стартуют 28 октября по цене от 650 евро.