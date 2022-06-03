Google Pixel 7 Pro показали на фото

Сетевые источники поделились фотографиями смартфона Google Pixel 7 Pro, официальный релиз которого ожидается грядущей осенью. Судя по всему, дизайн Pixel 7 Pro по сравнению с Pixel 7 отличается наличием еще одного модулями в основной камере. Также отметим врезанную по центру экрана фронтальную камеру.

Ранее сообщалось, что Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro получат дисплеи, как в Pixel 6 и Pixel 6 Pro (разрешение 2400:1080 пикселей и кадровая частота 90 Гц в базовой модели и 3120:1440 пикселей и 120 Гц в старшей), фирменную однокристальную систему Tensor 2 и предустановленную ОС Android 13.

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