Google Pixel 7 Pro показали на рендерах

В сети появились качественные изображения флагманского смартфона Google Pixel 7 Pro, заключенного в защитный чехол. Судя по рендерам, аппарат получит крупный блок тыльной камеры с тремя модулями, а также переднюю панель без вырезов для селфи-камеры. Предполагается, что аппарат оснастят подэкранной камерой, хотя другие слухи приписывают флагману привычную врезанную фронтальную камеру.

По предварительным данным, Pixel 7 Pro получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением QHD+, кадровой частотой 120 Гц и подэкранным дактилоскопическим сенсором, а также новое поколение фирменной платформы Google Tensor. Официальный релиз смартфона ожидается в октябре.

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