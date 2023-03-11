Google Pixel 7A получит 6,1-дюймовый OLED-экран

Информатор Дебаян Рой, известный правдивыми утечками по OnePlus Ace 2V и Moto G73, поделился подробностями о смартфоне Google Pixel 7a. Итак, устройству прочат флагманскую однокристальную систему Google Tensor G2, 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп (сенсор Sony IMX787) и 12 Мп, поддержку беспроводной зарядки мощностью 5 Вт и предустановленную операционную систему Android 13. Официальный релиз смартфона ожидается 10 мая мероприятии Google I/O.