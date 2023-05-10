Google Pixel 7a получил защиту от воды

Компания Google пополнила ассортимент смартфонов моделью Pixel 7a, которая оценена в 510 евро за базовый вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили топовой платформой Tensor G2 и сопроцессором Titan M2, как во флагманах Pixel 7, 6,13-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 13 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), поддержкой сотовых сетей пятого поколения, интерфейсом USB Type-C, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, поддержкой eSIM, аккумулятором ёмкостью 4385 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной на 7,5 Вт, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67.