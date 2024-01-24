Google Pixel 8 Pro выйдет в мятной расцветке

Искатель утечек Эван Бласс показал, как выглядит смартфон Google Pixel 8 Pro в новой мятно-зелёной расцветке (Minty Fresh). Новая версия появится в американской продаже уже 25 января. Ранее флагман был доступен в черном, белом и голубом цветовых вариантах.

Напомним, что оцененный в 1000 долларов Pixel 8 Pro оснащается 128 ГБ флеш-памяти в базовой версии, фирменной платформой Tensor G3 с чипом безопасности Titan M2, 12 ГБ ОЗУ , 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 2400 кд/кв.м и стеклом Gorilla Glass Victus 2, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 48 Мп (сверхширик) и 48 Мп (5-кратный оптический зум), аккумулятором ёмкостью 5050 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 30 Вт и 23 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и гарантией обновлений операционной системы Android в течение семи лет.
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