Google Pixel 8 оказался слишком горячим

Процессор нового поколения Tensor G3 от компании Google оказался полным разочарованием. Его протестировали в смартфонах Pixel 8 и Pixel 8 Pro и оказалось, что процессор не только показывает разные результаты базовом флагмане и Pro-версии, но и не способен контролировать температуру в условиях длительной нагрузки. Например, в бенчмарке Geekbench 6 смартфон Pixel 8 демонстрирует производительность, которая на 11% ниже, чем у Pixel 8 Pro, в одноядерном тесте и уступает почти 7% в многоядерном тесте. Это выглядит странным, учитывая, что оба смартфона оснащены одним и тем же процессором Tensor G3, а оперативная память в данном случае не так уж сильно влияет на результаты теста. Вероятно, проблема в том, что Pixel 8 слишком быстро перегревается и не справляется с задачей, сбрасывая тактовую частоту.

При этом западные журналисты, которые уже получили смартфоны на тест, заявили, что оба флагмана страдают от проблем с температурным режимом, что приводит к значительному падению производительности при достаточно сильной нагрузке. Например, Pixel 8 достигает пиковой температуры в 45 градусов Цельсия, а Pixel 8 Pro оказался даже немного теплее — он нагревается до 46 градусов. Кроме того, эти тесты показывают, что смартфоны компании Google на собственных процессорах существенно уступают конкурентам в плане производительности, что, конечно, очень грустно. Пока компания будет использовать слабые чипы, смартфоны линейки Pixel будут оставаться нишевым продуктом.