Google Pixel 8 получит ИИ Gemini Nano

Когда компания Google официально объявила о запуске нейросети Gemini, она также раскрыла уровни данной системы на основе различных больших языковых моделей. Один из этих уровней называется Nano и полностью работает на устройстве, то есть это локальный искусственный интеллект, которому не нужно получать доступ в сеть. Компания изначально хотела ограничить доступ к Gemini Nano и предоставить его только для Pixel 8 Pro, даже если у базового Pixel 8 имеется абсолютно тот же процессор. В сети данную новость восприняли крайне негативно, потому что в техническом плане базовая версия ничем не уступает, но ИИ при этом не получает.

К счастью, пользователи смогли повлиять на ситуацию и вскоре Google изменила свою позицию. Оказалось, что возможно внедрить Gemini Nano в Pixel 8 всё же имеется, и ИИ вскоре появится в качестве предварительной версии для разработчиков со следующим выпуском Pixel Feature Drop в июне. Google отметила, что приняла данное решение, так как услышала множество хвалебных отзывов от владельцев Pixel 8 по поводу Gemini Nano — именно из-за этого, по словам гиганта, ИИ перенесут на базовую версию. При этом компания ещё раз уточняет, что запуск больших языковых моделей на смартфонах с различными характеристиками памяти может привести к разным пользовательским впечатлениям, что вполне ожидаемо — для ИИ нужна очень быстрая память и процессор. Но это хорошие новости, потому что в будущем подобные системы могут появиться и на других смартфонах.