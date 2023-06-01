Google Pixel 8 получит устаревшую беспроводную зарядку

Серия Pixel 8 всё ещё не представлена — производитель, вероятно, выпустит устройства через несколько месяцев, хотя ранее ожидалось, что новые смартфоны топового уровня компании Google выйдут в мае. Теперь же поставщики секретной информации заявляют, что обычная модель флагманского смартфона прошла официальную сертификацию беспроводной зарядки, и на основе полученной информации можно примерно понимать, что ждать от будущего флагмана. Да, Pixel 8 действительно поддерживает беспроводную зарядку Qi, но речь идёт о предыдущем поколении стандарта, а не о новой беспроводной зарядке Qi2. Это значит, что смартфон будет поддерживать зарядку мощностью только 12 Вт, и да, это медленно, но, с другой стороны, Google, возможно, не видит необходимости в более высокой скорости зарядки.

Дело в том, что чем быстрее смартфон заряжается по беспроводной сети, тем больше он нагревается и тем сильнее деградирует батарея устройства. Стоит также отметить, что сертификацию прошла только обычная модель, а не профессиональная — с приставкой Pro в названии. Это значит, что в модели Pro может быть использована беспроводная зарядка Qi2, но это было бы достаточно странно со стороны производителя на самом деле. Всё же так сильно отделять обычную версию смартфона от Pro-варианта — не в духе компании Google, которая обычно старается свести разницу до минимума. Другое дело, что к моменту релиза все эти параметры вполне могут сильно измениться и тогда придётся пересматривать свою оценку.
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