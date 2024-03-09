Google Pixel 8a окажется дорогим смартфоном

Профильное издание Winfuture поделилось подробностями о смартфоне Google Pixel 8a, релиз которого ожидается этой весной. Утверждается, что аппарат выйдет в Европе в двух конфигурациях с 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 570 и 630 евро соответственно. Пользователи смогут выбирать из четырех расцветок: Bay, Mint, Obsidian и Porcelain. Что до остальных технических характеристик, то пока известно о фирменной однокристальной системе Tensor G3 и 8 ГБ оперативной памяти.

Ранее в бенчмарке Geekbench появились результаты тестирования флагманского Google Pixel 9 на базе процессора Tensor G4. Смартфон набрал 1082 балла в однопоточном испытании и 3121 балл в многопоточном тестировании. Это уровень производительности 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
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